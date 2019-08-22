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14:45, 22 августа 2019 236
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«Явно портит жизнь людям». Любимов прокомментировал ситуацию со свалкой в Турлатове

«Явно портит жизнь людям». Любимов прокомментировал ситуацию со свалкой в Турлатове

Николай Любимов прокомментировал ситуацию со свалкой в Турлатове, сказав, что она «явно портит жизнь людям». Мнение политика стало известно на пресс-конференции в четверг, 22 августа.

«Свалкой в Турлатово занимаются сейчас все службы и управления», — рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что нарушения уже нашли. Любимов объяснил, что вопрос стоит остро: закрывать свалку или устранять нарушения. При этом глава региона отметил, что сделать все надо по закону, чтобы никто не смог «отыграть ситуацию обратно».

«Хотя мы торопим, чтобы решение по свалке было принято», — заметил Любимов.

Напомним, вечером в понедельник, 12 августа, начался пожар на полигоне. Дым от возгорания распространился по всему городу и рязанцы жаловались на запах гари. После обращений экологическая лаборатория провела замер атмосферного воздуха.

Прокуратура нашла опасные отходы на свалке во время проверки.

Пожар повторился через неделю.


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