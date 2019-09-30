Рязанцы пожаловались на стойкий запах фекалий в городе

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В понедельник, 30 сентября, рязанцы пожаловались на запах фекалий, который распространился по центру города, Горроще и в Кальном.
«В Кальном так воняет, простите, дерьмом, что даже мой заложенный нос все чувствует», — написала в редакцию RZN.info горожанка.
Рязанцы неоднократно жаловались на «грязный воздух».
В августе после
Дым от возгорания распространился по всему городу и рязанцы
После произошедшего экологическая лаборатория
Прокуратура нашла
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