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10:12, 13 августа 2019 1 735
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В МЧС назвали причину запаха гари в Рязани

В МЧС назвали причину запаха гари в Рязани

Рано утром во вторник, 13 августа, рязанцы почувствовали запах гари в городе. В пресс-службе регионального ГУ МЧС назвали причину его возникновения.

По официальной информации, запах возник из-за загорания свалки твердых бытовых отходов в районе Ряжского шоссе — между поселком Строитель и деревней Турлатово. В ведомстве рассказали, что сообщение о загорании поступило в понедельник, 12 августа, в 20:25. На место выехали три пожарных расчета, две поливомоечные машины и стационарная лаборатория по оценке качества атмосферного воздуха.

«Пожар локализован. Открытого горения не наблюдается», — заключили в пресс-службе.


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