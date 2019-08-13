В МЧС назвали причину запаха гари в Рязани

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Рано утром во вторник, 13 августа, рязанцы
По официальной информации, запах возник из-за загорания свалки твердых бытовых отходов в районе Ряжского шоссе — между поселком Строитель и деревней Турлатово. В ведомстве рассказали, что сообщение о загорании поступило в понедельник, 12 августа, в 20:25. На место выехали три пожарных расчета, две поливомоечные машины и стационарная лаборатория по оценке качества атмосферного воздуха.
«Пожар локализован. Открытого горения не наблюдается», — заключили в пресс-службе.
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