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Фото: Pixabay.com
Рязанцы начали собирать деньги на независимую экспертизу воздуха у нескольких объектов. По предварительным расчетам, работа специалистов обойдется примерно в 350 тысяч рублей, сообщили в группе «
Поддержать инициативу предлагают
Напомним, в понедельник, 30 сентября, жители разных районов города
В августе после
Прокуратура нашла
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