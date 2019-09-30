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20:44, 30 сентября 2019 50
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Рязанцы начали собирать деньги на независимую экспертизу воздуха

Рязанцы начали собирать деньги на независимую экспертизу воздуха

Фото: Pixabay.com

Рязанцы начали собирать деньги на независимую экспертизу воздуха у нескольких объектов. По предварительным расчетам, работа специалистов обойдется примерно в 350 тысяч рублей, сообщили в группе «Дышим чистым».

Поддержать инициативу предлагают

  • переводами на банковскую карту: 4377 7200 0157 3583;
  • пожертвованиями через специальный краудфандинговый счет в банке;
  • переводом по кнопке «Пожертвовать» в меню группы (комиссию берет приложение «ВКонтакте», без комиссии только VK Pay).

Напомним, в понедельник, 30 сентября, жители разных районов города пожаловались на стойкий аромат фекалий.

В августе после пожара на полигоне в Турлатове по Рязани распространился запах гари. После произошедшего экологическая лаборатория провела замер воздуха.

Прокуратура нашла опасные отходы на свалке во время проверки. Пожар повторился через неделю.


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