В мэрии прокомментировали аварии после подачи отопления в домах на Урицкого и Радиозаводской

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В мэрии рассказали, что с 1 июля этого года управляющая компания «Сервисный центр ЖКХ» расторгла договор на обслуживание дома №3 по улице Радиозаводской, где произошел потоп после подачи отопления.
Дом 1954 года включен в программу развития застроенных территорий. Квартиры №№6 и 2 (комнаты 1 и 3) находятся в собственности муниципалитета.
Собственники помещения не выбрали и не реализовали способ управления домом.
«Вопрос находится на контроле управления энергетики и ЖКХ», — рассказали в мэрии.
Заявлений о признании дома аварийным и непригодным к проживанию в мэрию не поступало.
В этом году запланирован капремонт крыши, фасада и системы холодного водоснабжения. Ремонт крыши завершен. Систему ХВС планируют отремонтировать до 18 декабря, фасад — до 1 декабря.
Двухэтажный 12-квартирный дом по адресу: улица Урицкого, дом №5, корпус 1, 1953 года постройки также включен в программу развития застроенных территорий. Квартира №7 находится в муниципальной собственности.
Заявлений о признании дома аварийным не поступало.
У управляющей компании «Фаворит» есть паспорт готовности дома к отопительному сезону.
«Вопрос в компетенции и на контроле УК „Фаворит“», — отметили в мэрии.
Работы по системе водоотведения и ХВС должны быть выполнены до 18 декабря, ремонт крыши завершен.
Напомним, при подаче отопления в Рязани произошел потоп в домах на
Позже в мэрии
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