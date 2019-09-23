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15:57, 23 сентября 2019 151
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В мэрии прокомментировали аварии после подачи отопления в домах на Урицкого и Радиозаводской 1

В мэрии прокомментировали аварии после подачи отопления в домах на Урицкого и Радиозаводской

В мэрии рассказали, что с 1 июля этого года управляющая компания «Сервисный центр ЖКХ» расторгла договор на обслуживание дома №3 по улице Радиозаводской, где произошел потоп после подачи отопления.

Дом 1954 года включен в программу развития застроенных территорий. Квартиры №№6 и 2 (комнаты 1 и 3) находятся в собственности муниципалитета.

Собственники помещения не выбрали и не реализовали способ управления домом.

«Вопрос находится на контроле управления энергетики и ЖКХ», — рассказали в мэрии.

Заявлений о признании дома аварийным и непригодным к проживанию в мэрию не поступало.

В этом году запланирован капремонт крыши, фасада и системы холодного водоснабжения. Ремонт крыши завершен. Систему ХВС планируют отремонтировать до 18 декабря, фасад — до 1 декабря.

Двухэтажный 12-квартирный дом по адресу: улица Урицкого, дом №5, корпус 1, 1953 года постройки также включен в программу развития застроенных территорий. Квартира №7 находится в муниципальной собственности.

Заявлений о признании дома аварийным не поступало.

У управляющей компании «Фаворит» есть паспорт готовности дома к отопительному сезону.

«Вопрос в компетенции и на контроле УК „Фаворит“», — отметили в мэрии.

Работы по системе водоотведения и ХВС должны быть выполнены до 18 декабря, ремонт крыши завершен.

Напомним, при подаче отопления в Рязани произошел потоп в домах на улице Совхозной, Радиозаводской и Урицкого.

Позже в мэрии объяснили причину аварии на Совхозной.


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