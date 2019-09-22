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16:38, 22 сентября 2019 622
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После обрушения потолка в доме на улице Совхозной жильцы остались без отопления и электричества

После обрушения потолка в доме на улице Совхозной жильцы остались без отопления и электричества

После обрушения потолка в доме № 5 на улице Совхозной жильцы остались без отопления и электричества. Трубы в доме потекли при подаче отопления — буквально все квартиры сразу же затопило.

Жильцы предположили, что трубы могли повредить рабочие, которые летом проводили ремонт на чердаке.

Пострадавшая в одной из квартир с утра вызывала сотрудников МЧС, они приехали и​ перекрыли трубы.

Жители дома на Совхозной остались без отопления и электричества: в квартирах сыро, владельцы квартир не знают, куда обращаться.


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