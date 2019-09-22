После обрушения потолка в доме на улице Совхозной жильцы остались без отопления и электричества

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Жильцы предположили, что трубы могли повредить рабочие, которые летом проводили ремонт на чердаке.
Пострадавшая в одной из квартир с утра вызывала сотрудников МЧС, они приехали и перекрыли трубы.
Жители дома на Совхозной остались без отопления и электричества: в квартирах сыро, владельцы квартир не знают, куда обращаться.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.