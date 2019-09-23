Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:42, 23 сентября 2019 88
 0    0

Потоп в доме на Совхозной произошел из-за изношенности сетей теплоснабжения — мэрия

Потоп в доме на Совхозной произошел из-за изношенности сетей теплоснабжения — мэрия

Авария в доме №5 по улице Совхозной, где произошел потоп после подачи отопления, произошла из-за изношенности сетей теплоснабжения. Об этом сообщили в мэрии.

Там рассказали, что в результате аварии залило квартиры №№2,3,4,6,7,8 с отслоением штукатурного слоя потолков. В доме 8 квартир, из них одна — №5 — муниципальная, добавили в мэрии.

В 2018 году жильцы дома заключили договор обслуживания с МП «АРС» (в настоящее время ООО УК «Сервисный центр ЖКХ»).

Сейчас организация ликвидирует последствия аварии. Тепло в доме отключили РМПТС и МП «Аварийно-ремонтная служба города Рязани».

В мэрии добавили, что заявлений по признанию дома аварийным и его сносу в администрацию не поступало. Дом аварийным не признан.

«Здание расположено на площадке перспективного строительства муниципальной программы развития застроенных территорий в городе Рязани, в отношении которой администрацией города 14.02.2014 заключен договор о развитии застроенной территорий с ООО „Интерстрой“», — отметили в сообщении.

В соответствии с условиями застройщик обязан передать в муниципальную собственность квартиры для переселения нанимателей домов, расположенных на площадке до 13.02.2020, в том числе дома №5 по ул. Совхозная, отметили в администрации.

В этом году в доме сделали капремонт крыши и системы холодного водоснабжения.

Напомним, после подачи отопления в доме обрушился потолок. В итоге жильцы остались без отопления и электричества.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Я — Елена Сорокина и ею останусь. Первое интервью нового мэра Рязани

Я — Елена Сорокина и ею останусь. Первое интервью нового мэра Рязани 3

Новый мэр Рязани в эксклюзивном интервью RZN.info рассказала, как относится к критике, почему сделала субботу рабочей и о чем спорит в семье.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 908
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
17:33, 22 сентября 2019 1 397
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
22:13, 14 сентября 2019 11 703
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 693
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
13:41, 19 сентября 2019 2 415
Мэрия назвала дату начала отопительного сезона в Рязани
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум