Авария в доме №5 по улице Совхозной, где произошел потоп после подачи отопления, произошла из-за изношенности сетей теплоснабжения. Об этом сообщили в мэрии.

Там рассказали, что в результате аварии залило квартиры №№2,3,4,6,7,8 с отслоением штукатурного слоя потолков. В доме 8 квартир, из них одна — №5 — муниципальная, добавили в мэрии.

В 2018 году жильцы дома заключили договор обслуживания с МП «АРС» (в настоящее время ООО УК «Сервисный центр ЖКХ»).

Сейчас организация ликвидирует последствия аварии. Тепло в доме отключили РМПТС и МП «Аварийно-ремонтная служба города Рязани».

В мэрии добавили, что заявлений по признанию дома аварийным и его сносу в администрацию не поступало. Дом аварийным не признан.

«Здание расположено на площадке перспективного строительства муниципальной программы развития застроенных территорий в городе Рязани, в отношении которой администрацией города 14.02.2014 заключен договор о развитии застроенной территорий с ООО „Интерстрой“», — отметили в сообщении.

В соответствии с условиями застройщик обязан передать в муниципальную собственность квартиры для переселения нанимателей домов, расположенных на площадке до 13.02.2020, в том числе дома №5 по ул. Совхозная, отметили в администрации.

В этом году в доме сделали капремонт крыши и системы холодного водоснабжения.