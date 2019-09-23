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Авария в доме №5 по улице Совхозной, где произошел потоп после подачи отопления, произошла из-за изношенности сетей теплоснабжения. Об этом сообщили в мэрии.
Там рассказали, что в результате аварии залило квартиры №№2,3,4,6,7,8 с отслоением штукатурного слоя потолков. В доме 8 квартир, из них одна — №5 — муниципальная, добавили в мэрии.
В 2018 году жильцы дома заключили договор обслуживания с МП «АРС» (в настоящее время ООО УК «Сервисный центр ЖКХ»).
Сейчас организация ликвидирует последствия аварии. Тепло в доме отключили РМПТС и МП «Аварийно-ремонтная служба города Рязани».
В мэрии добавили, что заявлений по признанию дома аварийным и его сносу в администрацию не поступало. Дом аварийным не признан.
«Здание расположено на площадке перспективного строительства муниципальной программы развития застроенных территорий в городе Рязани, в отношении которой администрацией города
В соответствии с условиями застройщик обязан передать в муниципальную собственность квартиры для переселения нанимателей домов, расположенных на площадке до 13.02.2020, в том числе дома №5 по ул. Совхозная, отметили в администрации.
В этом году в доме сделали капремонт крыши и системы холодного водоснабжения.
Напомним, после подачи отопления в доме
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