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15:19, 23 сентября 2019 391
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Третий пошел. Еще в одном рязанском доме произошла авария после подачи отопления

Третий пошел. Еще в одном рязанском доме произошла авария после подачи отопления

Во время тестовой подачи отопления в доме №5 корпус 1 по улице Урицкого также произошел потоп. Об этом RZN.info рассказала местная жительница.

«Прорвало стояк на крыше, дом тоже старый. Поливало, как из душа», — рассказала женщина.

По ее словам, затопило еще одну квартиру выше.

«В комнатах, которые затопило, находиться невозможно, временами отваливается плитка и оттуда льется вода, ламинат также весь взбух, запах сырости стоит очень неприятный», — добавила рязанка.

Напомним, при подаче отопления в Рязани произошел потоп в домах на улице Совхозной и Радиозаводской.

Позже в мэрии прокомментировали произошедшее.


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