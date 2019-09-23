Третий пошел. Еще в одном рязанском доме произошла авария после подачи отопления

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во время тестовой подачи отопления в доме №5 корпус 1 по улице Урицкого также произошел потоп. Об этом RZN.info рассказала местная жительница.
«Прорвало стояк на крыше, дом тоже старый. Поливало, как из душа», — рассказала женщина.
По ее словам, затопило еще одну квартиру выше.
«В комнатах, которые затопило, находиться невозможно, временами отваливается плитка и оттуда льется вода, ламинат также весь взбух, запах сырости стоит очень неприятный», — добавила рязанка.
Напомним, при подаче отопления в Рязани произошел потоп в домах на
Позже в мэрии
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМэрия нашла шесть маршруток, незаконно перевозивших пассажиров из Песочни в Дягилево
|
cледующая новость →В Касимовском районе при строительстве дома нашли человеческий скелет
Новый мэр Рязани в эксклюзивном интервью RZN.info рассказала, как относится к критике, почему сделала субботу рабочей и о чем спорит в семье.