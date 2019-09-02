Как рязанцы встретили осень. Главные новости последних выходных лета

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Давайте вспомним основные события выходных 31 августа и 1 сентября.
Выходные не обошлись без аварий. Рязанка на «Форде»
80-летний рязанец на «шестерке»
Появились фото
У Милославского мотоциклист без «прав»
На трассе Рязань — Спас-Клепики «
У радиоуниверситета
О других происшествиях. В Рыбном собака
На остановке в Приокском
Рязанскую пенсионерку
Рязанец
Стало известно, что в области с начала года из-за игр детей с огнем произошло
Виновнику смертельного ДТП в Сараевском районе
О спорте. ФК «Рязань» на своем поле
Игрок ФК «Рязань» Алексей Житников
О городской жизни. Николай Любимов поручил
Губернатор заявил, что Рязани нужно как минимум
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Рязанские ученые разработали уникальную
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Рязанский пожарный показал, как
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Новости области. Немецкая фирма построит под Рязанью
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Активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали, как
В Пителине вандалы
«В мире животных». Первый канал в программе «Доброе утро»
Под Рязанью вдоль дороги
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?