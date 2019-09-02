Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:36, 2 сентября 2019 315
 0    0

Как рязанцы встретили осень. Главные новости последних выходных лета

Как рязанцы встретили осень. Главные новости последних выходных лета

Давайте вспомним основные события выходных 31 августа и 1 сентября.

Выходные не обошлись без аварий. Рязанка на «Форде» сбила девятилетнего мальчика.

80-летний рязанец на «шестерке» погиб, врезался в столб на улице Халтурина.

Появились фото аварии с инкассаторской машиной у «Премьера». ДТП было в пятницу.

У Милославского мотоциклист без «прав» попал под «УАЗ».

На трассе Рязань — Спас-Клепики «разворотило» машину.

У радиоуниверситета столкнулись две легковушки. Пострадали три человека.

О других происшествиях. В Рыбном собака покусала четырехлетнего ребенка.

На остановке в Приокском ограбили мужчину.

Рязанскую пенсионерку осудили за проданные пол-литра алкоголя.

Рязанец украл коньяк и шоколад для возлюбленной.

Стало известно, что в области с начала года из-за игр детей с огнем произошло семь пожаров.

Виновнику смертельного ДТП в Сараевском районе вынесли приговор.

О спорте. ФК «Рязань» на своем поле обыграл лидера Профессиональной футбольной лиги.

Игрок ФК «Рязань» Алексей Житников набьет татуировку на память о городе.

О городской жизни. Николай Любимов поручил разобраться с жалобами рязанцев на городской транспорт. Губернатор обсудил перегруженный трафик и недостаточное количество маршрутов с зампредом регионального правительства Евгением Беленецким.

Губернатор заявил, что Рязани нужно как минимум семь новых больших школ. Он также рассказал о своем любимом месте в городе.

Рязанцы попросили Сорокину отремонтировать дороги во дворах.

Рязанцы помолились в кремле перед началом учебного года.

В Рязани обсудили создание парка героев Отечественной войны 1812 года.

В Кальном открылась еще одна «Пятерочка». В ста метрах от нее работает еще один магазин этой сети.

Анна Седокова рассказала о концерте в рязанском театре драмы.

Рязанские ученые разработали уникальную иглу для операций.

Врач кожвендиспансера снялся в медицинском ток-шоу.

136 рязанцев бросили курить в рамках акции «Лето без табачного дыма».

Рязанский пожарный показал, как тушили склад с досками.

Рязанцев предупредили о раке картофеля.

Новости области. Немецкая фирма построит под Рязанью завод по производству сельхозтехники за 300 миллионов.

В Рязанском районе отремонтировали две школы.

Активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали, как искали пропавшего в Путятинском районе мужчину.

В Пителине вандалы выкинули лавочку в пруд.

«В мире животных». Первый канал в программе «Доброе утро» показал аистов из села Деревенское Спасского района. Птицы живут на водонапорной башне.

Под Рязанью вдоль дороги сфотографировали гуляющего вдоль дороги верблюда, а в Полянах медведя «угостили» арбузом.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 32
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 42
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
14:54, 25 августа 2019 44
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
14:35, 19 августа 2019 20
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в авариях на Солотчинском мосту
9:26, 24 августа 2019 48
Рязанцы протоптали дорожку у забора, перекрывающего тротуар в Лесопарке 2
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум