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В аварии у радиоуниверситета пострадали три человека. ДТП
Kia Rio выезжал со второстепенной дороги и не пропустил ВАЗ-2114. «Четырнадцатая» протаранила первую машину, которую от удара отбросило на тротуар.
Обоих водителей госпитализировали. Травмы также получила пассажирка Kia.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?