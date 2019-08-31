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12:02, 31 августа 2019 310
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Любимов поручил разобраться с жалобами рязанцев на городской транспорт

Любимов поручил разобраться с жалобами рязанцев на городской транспорт

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Николай Любимов поручил разобраться с жалобами рязанцев на городской транспорт. Губернатор обсудил перегруженный трафик и недостаточное количество маршрутов с зампредом регионального правительства Евгением Беленецким, сообщил сайт органа власти.

Глава региона считает, что нужно оценить пассажиропоток, более четко определить маршруты и повысить конкуренцию между перевозчиками.

«Этим вопросом необходимо заняться самым тщательным образом, вместе с городскими властями», — сказал Любимов. Особое внимание он предложил уделить муниципальному транспорту и обновлению автопарка.

Кроме того, губернатор распорядился усилить контроль за ремонтом дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


© RZN.info

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