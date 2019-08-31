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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Николай Любимов поручил разобраться с жалобами рязанцев на городской транспорт. Губернатор обсудил перегруженный трафик и недостаточное количество маршрутов с зампредом регионального правительства Евгением Беленецким,
Глава региона считает, что нужно оценить пассажиропоток, более четко определить маршруты и повысить конкуренцию между перевозчиками.
«Этим вопросом необходимо заняться самым тщательным образом, вместе с городскими властями», — сказал Любимов. Особое внимание он предложил уделить муниципальному транспорту и обновлению автопарка.
Кроме того, губернатор распорядился усилить контроль за ремонтом дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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