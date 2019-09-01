Рязанские ученые разработали уникальную иглу для операций

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Рязанские ученые разработали уникальную иглу для хирургов. Об этом сообщил
Иглу создали для уменьшения травматичности при операциях на печени как в экстренной, так и в плановой хирургии.
«Благодаря удобству использования игл, операция проводится быстро, аккуратно, а главное, эффективно даже в ограниченных пространствах брюшной полости. И, что немаловажно, в результате использования разработанных инструментов существенно снижается объем кровопотери пациента, — рассказал завотделением общей хирургии №1 ОКБ Олег Зайцев.
Изобретение позволит окружающим тканям раздвигаться, не травмируя сосуды, предотвращать тем самым появление кровотечения, гематом и скоплений желчи.
«Разработки рязанцев запатентовали, а их эффективность доказана многими успешными операциями на печени», — подытожили в минздраве.
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