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9:58, 1 сентября 2019 514
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Рязанские ученые разработали уникальную иглу для операций

Рязанские ученые разработали уникальную иглу для операций

Рязанские ученые разработали уникальную иглу для хирургов. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Иглу создали для уменьшения травматичности при операциях на печени как в экстренной, так и в плановой хирургии.

«Благодаря удобству использования игл, операция проводится быстро, аккуратно, а главное, эффективно даже в ограниченных пространствах брюшной полости. И, что немаловажно, в результате использования разработанных инструментов существенно снижается объем кровопотери пациента, — рассказал завотделением общей хирургии №1 ОКБ Олег Зайцев.

Изобретение позволит окружающим тканям раздвигаться, не травмируя сосуды, предотвращать тем самым появление кровотечения, гематом и скоплений желчи.

«Разработки рязанцев запатентовали, а их эффективность доказана многими успешными операциями на печени», — подытожили в минздраве.


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