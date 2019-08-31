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17:00, 31 августа 2019 218
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Активисты рассказали, как искали пропавшего в Путятинском районе мужчину

Активисты рассказали, как искали пропавшего в Путятинском районе мужчину

Активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали, как искали пропавшего в Путятинском районе мужчину.

«"Я упал и, наверное, больше не смогу встать». Именно такие слова услышали в трубку родственники потерявшегося Алексея Николаевича, перед тем, как его телефон сел. Заявка на поиск поступила к нам ночью, около 12 часов. Местность очень сложная, много крутых оврагов, «горельника», непроходимых зарослей из густой травы", — сказали активисты.

Отдельно они отметили неблагоприятную погоду. В ночь начала поисков было очень ветрено.

На третий день поисков на месте работали полиция, МЧС, прибывали местные жители, на помощь выезжали экипажи ПСО «Лиза Алерт» Москва.

Найти мужчину удалось «работая на отклик».

«Мы бежали, не замечая ничего. Хорошо, что дедушку не пробежали», — сказал нашедший пропавшего волонтер.

Позже мужчина рассказал, что когда засыпал и начинал чувствовать, что замерзает, поднимался с сырой земли и начинал много двигаться, согревался и опять засыпал.


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