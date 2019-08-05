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12:26, 5 августа 2019 282
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День города в Рязани. Обзор главных новостей выходных, 3-4 августа

День города в Рязани. Обзор главных новостей выходных, 3-4 августа

В эти выходные рязанцы отметили 924-летие Рязани. Вспомним главные события минувшего уикенда.

Отмечать праздник рязанцы начали еще в пятницу — традиционно на улице Почтовой прошел девятый фестиваль «Подбелка», учредителем и организатором которого является RZN.info. Гран-при «Подбелки-2019» получила группа Esenin Street.

В субботу, 3 августа, рязанцы продолжили отмечать День города с «большой зарядки». На Лыбедском бульваре развернулась выставка ретро-автомобилей, в Торговом городке горожане продегустировали медовуху.

Праздник завершился выступлением Mband и пятиминутным салютом.

Кроме того, под Рязанью прошел военно-исторический фестиваль «Битва на Воже».

У Рязани появился новый город-побратим. Сорокина пригласила жителей Алессандрии, Генуи и Ловеча встретить новый год в областном центре.

В выходные не обошлось без происшествий.

На Московском шоссе столкнулись Toyota Camry и Hyundai Solaris. В Касимове три школьницы обокрали магазин. Рязанец принял полицейских за рыбаков и рассказал им о браконьерах. В Туме пропал мужчина. Под Рязанью загорелся дом. Двое рязанцев сожгли автомобиль в Пронске.


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