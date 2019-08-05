День города в Рязани. Обзор главных новостей выходных, 3-4 августа

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В эти выходные рязанцы отметили 924-летие Рязани. Вспомним главные события минувшего уикенда.
Отмечать праздник рязанцы начали еще в пятницу — традиционно на улице Почтовой прошел девятый фестиваль «
В субботу, 3 августа, рязанцы
Праздник
Кроме того, под Рязанью прошел военно-исторический фестиваль «
У Рязани
В выходные не обошлось без происшествий.
На Московском шоссе
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.