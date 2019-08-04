День города в Рязани завершился выступлением Mband и пятиминутным салютом

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Празднование 924-летия Рязани завершилось выступлением группы Mband и пятиминутным салютом. Концерт ко Дню города прошел в субботу, 3 августа, на площади Ленина.
С праздником от имени губернатора рязанцев поздравила первый зампред правительства Анна Рослякова.
«В Рязани много знаменитых людей, которые прославляют город далеко за его пределами. Но самая главная городость Рязани — это каждый из вас, потому что именно вы каждый день делаете все, чтобы город развивался. Говорят, что лицо города — это горожане. У Рязани красивое, доброжелательное лицо. Но мне кажется, что все-таки жители Рязани — это сердце. У Рязани большое доброе и сильное сердце», — подчеркнула Рослякова.
Для собравшихся выступили коллективы из Рязани и Коломны, а также главные хедлайнеры вечера — Mband. Группа исполнила часовой сет из популярных песен.
Один из солистов коллектива — рязанец Никита Киоссе. Он признался, что ему «приятно выступать в родном городе».
Завершился праздничный концерт пятиминутым салютом. На этот раз фейерверк одновременно запускали с двух точек.
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