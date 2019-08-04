Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:26, 4 августа 2019 153
 0    0

День города в Рязани завершился выступлением Mband и пятиминутным салютом

День города в Рязани завершился выступлением Mband и пятиминутным салютом

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Празднование 924-летия Рязани завершилось выступлением группы Mband и пятиминутным салютом. Концерт ко Дню города прошел в субботу, 3 августа, на площади Ленина.

С праздником от имени губернатора рязанцев поздравила первый зампред правительства Анна Рослякова.

«В Рязани много знаменитых людей, которые прославляют город далеко за его пределами. Но самая главная городость Рязани — это каждый из вас, потому что именно вы каждый день делаете все, чтобы город развивался. Говорят, что лицо города — это горожане. У Рязани красивое, доброжелательное лицо. Но мне кажется, что все-таки жители Рязани — это сердце. У Рязани большое доброе и сильное сердце», — подчеркнула Рослякова.

Для собравшихся выступили коллективы из Рязани и Коломны, а также главные хедлайнеры вечера — Mband. Группа исполнила часовой сет из популярных песен.

Один из солистов коллектива — рязанец Никита Киоссе. Он признался, что ему «приятно выступать в родном городе».

Завершился праздничный концерт пятиминутым салютом. На этот раз фейерверк одновременно запускали с двух точек.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

cледующая новость
Instagram и WhatsApp переименуют
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

Отвечает прокуратура. Как законно установить камеру в подъезде?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 833
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 969
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 14 604
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
22:09, 25 июля 2019 13 363
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:44, 1 августа 2019 13 241
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум