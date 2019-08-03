Рязанцы начали отмечать День города с «большой зарядки». Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В субботу, 3 августа, в Лесопарке около полусотни человек собрались на «большую зарядку», приуроченную к 924-летию Рязани.
Кроме Лесопарка подобную тренировку провели на площади Победы, в ЦПКиО, Новопавловской роще (улица 5-линия), Вишневом саду (улица Песоченская) и сквере Скобелева.
В зарядке поучаствовали студенты вузов и сузов, волонтеры, спортсмены. Им предложили выполнить комплекс упражнений «для пробуждения», а после под ритмичную музыку вместе с тренерами станцевать «зумбу».
Директор МУП «Лесопарк» Виталий Исаев отметил, что очень рад, что после праздника рязанцы «нашли в себе силы» прийти утром и позаниматься.
«Зарядка — это залог успешного дня, а когда этот день — день рождения нашего любимого города, то это вдвойне хорошо», — подчеркнул Исаев.
С полной программой праздников ко Дню города можно ознакомиться
© RZN.info
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