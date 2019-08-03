Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:31, 3 августа 2019 303
 0    0

В День города рязанцы продегустировали медовуху

В День города рязанцы продегустировали медовуху

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани прошла дегустация медовухи. В субботу, 3 августа, горожане познакомились с рязанской продукцией на празднике кухни и ремесел в Торговом городке.

В рамках празднования Дня города для посетителей организовали дегустацию, интеллектуальную викторину, вернисаж, мастер-класс от кузнецов и метателей ножей, а также экскурсию по рязанской ВДНХ.

На ярмарке можно было приобрести рязанские продукты, михайловское кружево, изделия ручной работы из металла и прочее. Праздник в Торговом городке завершится конкурсом частушек и показом одежды от рязанских дизайнеров и розыгрышем призов.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Нарушая закон и пороча репутацию. Зачем «Ноев Ковчег» строит третий дилерский центр на Московском шоссе?

Нарушая закон и пороча репутацию. Зачем «Ноев Ковчег» строит третий дилерский центр на Московском шоссе? 3

После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 765
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 914
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
11:06, 1 августа 2019 14 404
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 3
22:09, 25 июля 2019 13 345
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:44, 1 августа 2019 12 996
Хирурги рязанской ОДКБ забрали свои заявления об увольнении после ухода нового заведующего
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум