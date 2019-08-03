В День города рязанцы продегустировали медовуху

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани прошла дегустация медовухи. В субботу, 3 августа, горожане познакомились с рязанской продукцией на празднике кухни и ремесел в Торговом городке.
В рамках празднования Дня города для посетителей организовали дегустацию, интеллектуальную викторину, вернисаж, мастер-класс от кузнецов и метателей ножей, а также экскурсию по рязанской ВДНХ.
На ярмарке можно было приобрести рязанские продукты, михайловское кружево, изделия ручной работы из металла и прочее. Праздник в Торговом городке завершится конкурсом частушек и показом одежды от рязанских дизайнеров и розыгрышем призов.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.