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14:44, 3 августа 2019 1 030
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От Ferrari до «Запорожца». В Рязани стартовал фестиваль ретро-автомобилей

От Ferrari до «Запорожца». В Рязани стартовал фестиваль ретро-автомобилей

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В субботу, 3 августа, в Рязани началась выставка ретро-автомобилей.

Всего на Лыбедском бульваре расположилось более 30 автомобилей: «Запорожец», «Волга», «Жигули», «Победа», ИЖ, Audi, BMW, Ferrari, «ГАЗ», Trabant и другие. Также на выставке разместили мотоцикл и машину времен Великой Отечественной, а также советской милиции. Фестиваль продлится до 18 часов.

Напомним, выставка проходит в рамках празднования 924-летия Рязани.


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