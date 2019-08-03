От Ferrari до «Запорожца». В Рязани стартовал фестиваль ретро-автомобилей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В субботу, 3 августа, в Рязани началась выставка ретро-автомобилей.
Всего на Лыбедском бульваре расположилось более 30 автомобилей: «Запорожец», «Волга», «Жигули», «Победа», ИЖ, Audi, BMW, Ferrari, «ГАЗ», Trabant и другие. Также на выставке разместили мотоцикл и машину времен Великой Отечественной, а также советской милиции. Фестиваль продлится до 18 часов.
Напомним, выставка проходит в рамках празднования 924-летия Рязани.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПеред Солотчинским мостом образовалась большая пробка
|
cледующая новость →В субботу на Почтовой пройдет заключительный день джаза
Знакомимся с кандидатами!