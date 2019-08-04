Как рязанцы отметили День города? Обзор Instagram

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В субботу, 3 августа, рязанцы отметили День города. Горожане поделились фотографиями праздника в Instagram.
Отмечать День города рязанцы начали еще в пятницу — традиционно на улице Почтовой прошел девятый фестиваль «
В субботу, 3 августа, рязанцы
Праздник
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Рязань 924. Закончились празднования дня города. Было много различных мероприятий. Отмечу лишь два на которых был сам. Музыкальный фестиваль " Подбелка 2019" как всегда порадовал большим количеством и разнообразием музыки различных направлений, жаль частенько шел дождик, из-за чего народ стал расходиться. И исторический фестиваль " Битва на Воже". В реконструкции боёв приняли многие исторические клубы из различных городов. Пока перечисляли, насчитал больше 15, дальше сбился. Само театрализованное представление порадовало, а для детей на соседнем поле было много интересного. И разумеется ярмарка интересных поделок и ещё много всего.
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