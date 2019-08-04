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20:40, 4 августа 2019 101
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Как рязанцы отметили День города? Обзор Instagram

Как рязанцы отметили День города? Обзор Instagram

В субботу, 3 августа, рязанцы отметили День города. Горожане поделились фотографиями праздника в Instagram.

Отмечать День города рязанцы начали еще в пятницу — традиционно на улице Почтовой прошел девятый фестиваль «Подбелка», учредителем и организатором которого является RZN.info. Гран-при «Подбелки-2019» получила группа Esenin Street.

В субботу, 3 августа, рязанцы продолжили отмечать День города с «большой зарядки». На Лыбедском бульваре развернулась выставка ретро-автомобилей, в Торговом городке горожане продегустировали медовуху.

Праздник завершился выступлением Mband и пятиминутным салютом.


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Рязань 924. Закончились празднования дня города. Было много различных мероприятий. Отмечу лишь два на которых был сам. Музыкальный фестиваль " Подбелка 2019" как всегда порадовал большим количеством и разнообразием музыки различных направлений, жаль частенько шел дождик, из-за чего народ стал расходиться. И исторический фестиваль " Битва на Воже". В реконструкции боёв приняли многие исторические клубы из различных городов. Пока перечисляли, насчитал больше 15, дальше сбился. Само театрализованное представление порадовало, а для детей на соседнем поле было много интересного. И разумеется ярмарка интересных поделок и ещё много всего.

Публикация от Валерий Чирков (@valerii.chirkov)

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