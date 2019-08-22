Губернатор Николай Любимов рассказал, как сасовский лагерь «Лесная сказка» допустили до работы. Вопрос прозвучал на пресс-конференции в четверг, 22 августа.

«Правда заключается в том, что частный лагерь отработал три смены, а предложение от Иркутской области стимулировало директора лагеря открыть четвертую. Они не смогли подготовить лагерь за два дня», — объяснил губернатор.

Любимов рассказал, что нарушения, которые выявила проверка в лагере, «даже в судебном порядке не позволяет лагерь закрыть».

Иркутские власти взяли путевки, исходя из цены.

«Но какие могут быть ожидания, когда у нас погода уже неделю стоит 8-10 градусов тепла, а они везут детей в сланцах», — сказал губернатор. Рязанские власти купили детям теплую одежду.

Губернатор считает, что «Лесная сказка» соответствует всем нормам и правилам.

«Понятно, что для того, чтобы масштаб был больше, пришлось лейку сломать, найти какую-то дырку в стене. Этого ничего не было. Я считаю, что дети не должны были страдать. Здесь позиция, в первую очередь, взрослых была не совсем, на мой взгляд, верной», — сказал Любимов.

Напомним, в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе приехали 179 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Они пожаловались на условия и попросили увезти их. После жалобы в лагере устроили проверку прокуратура , м инистр образования Иркутской области и следователи . Школьники вернулись домой в Нижнеудинск заболевшими .

Детский омбудсмен заявила, что Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем.

Позже Роспотребнадзор пояснил , что лагерь не должен был работать в четвертую смену.

Также Любимов извинился за испорченный отдых школьников.