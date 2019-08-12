Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратится к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем в Рязанской области

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем в Рязанской области. Об этом передает РИА Новости .

Кузнецова отметила, что обратится к главе Иркутской области с просьбой «обеспечить достойный отдых» школьникам, которым пришлось вернуться из Рязанской области. Также она отметила что лиц, «допустивших подобное» привлекут к ответственности.

Ранее Кузнецова назвала ситуацию «абсурдной».

«Грустно и стыдно за организаторов этого горе-путешествия», — сказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка.

Она добавила, что необходимо было выяснить, какие условия предлагает лагерь, прежде чем отправлять туда детей.

По ее словам, вопрос вызывает срочное возвращение школьников обратно в Иркутскую область.

Кузнецова отметила, что спустя несколько дней после приезда детям вновь придется преодолеть путь в четыре тысячи километров.

«Это непросто даже для взрослых, что говорить о детях, которые пережили наводнение в своем родном регионе, а потом вместо так необходимого им отдыха — вынуждены почти неделю провести в поездах», — сказала Кузнецова.

Она добавила, что необходимо быть «предельно внимательными», когда речь идет о здоровье и жизни детей и подчеркнула, что «формализм здесь недопустим».