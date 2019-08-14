Иркутских школьников, отказавшихся отдыхать под Рязанью, отправят в другие лагеря

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Иркутских школьников, отказавшихся отдыхать под Рязанью в «Лесной сказке», отправят в другие лагеря. Об этом пишет
«Дети возвращаются 15 августа. По приезду их родителям будут предложены другие варианты отдыха в лагерях, но уже с образовательным процессом. Это такие лагеря, как „Артек“, „Орленок“, „Океан“, где есть возможность учиться. Организация отдыха детей будет обсуждаться с родителями», — отмечается в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе
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