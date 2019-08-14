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11:27, 14 августа 2019 100
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Иркутских школьников, отказавшихся отдыхать под Рязанью, отправят в другие лагеря 1

Иркутских школьников, отказавшихся отдыхать под Рязанью, отправят в другие лагеря

Иркутских школьников, отказавшихся отдыхать под Рязанью в «Лесной сказке», отправят в другие лагеря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

«Дети возвращаются 15 августа. По приезду их родителям будут предложены другие варианты отдыха в лагерях, но уже с образовательным процессом. Это такие лагеря, как „Артек“, „Орленок“, „Океан“, где есть возможность учиться. Организация отдыха детей будет обсуждаться с родителями», — отмечается в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе приехали 179 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Они пожаловались на условия и попросили увезти их. После жалобы в лагере устроили проверку прокуратура, министр образования Иркутской области и следователи.

После детский омбудсмен заявила, что Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем в Рязанской области.

Позже Роспотребнадзор пояснил, что лагерь не должен был работать в четвертую смену.

Также Любимов извинился за испорченный отдых школьников


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