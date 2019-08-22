Губернатор Иркутской области назвал субъективными причины отказа школьников отдыхать в рязанском лагере

Дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, которым не удалось отдохнуть в Рязанской области, поедут в другой санаторий. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко.

179 детей из «Лесной сказки» вернулись в регион. Одна девочка вместе с сопровождающим пока остается в Рязани, у нее ангина.

«Мы будем размещать детей в оздоровительных учреждениях Иркутской области. По крайней мере, такой вариант им будет предложен», — сказал Левченко.

По его словам, у детей «ожидания были выше», чем предоставленные им условия проживания.

Помимо этого, они ждали, что отдохнут в самой Рязани, а их отвезли в поселок за 300 километров.

«Лагерь „Лесная сказка“ прошел все лицензирования, никаких нареканий к нему нет. Да, лагерь не богатый, но и у нас в Иркутской области небогатых детских лагерей хватает», — добавил Левченко.

Также он отметил, что не все дети были недовольны отдыхом, некоторые написали персоналу лагеря благодарственные письма.

Губернатор сообщил, что для детей зарезервировали 190 мест в «Орленке» в Анапе и 580 мест в лагерях Иркутской области — в городе Ангарск и под Иркутском.

Напомним, в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе приехали 179 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Они пожаловались на условия и попросили увезти их. После жалобы в лагере устроили проверку прокуратура , м инистр образования Иркутской области и следователи . Школьники вернулись домой в Нижнеудинск заболевшими .

Детский омбудсмен заявила, что Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем.

Позже Роспотребнадзор пояснил , что лагерь не должен был работать в четвертую смену.

Также Любимов извинился за испорченный отдых школьников.