Губернатор Иркутской области назвал субъективными причины отказа школьников отдыхать в рязанском лагере

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Дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, которым не удалось отдохнуть в Рязанской области, поедут в другой санаторий. Об этом сообщил «
179 детей из «Лесной сказки» вернулись в регион. Одна девочка вместе с сопровождающим пока остается в Рязани, у нее ангина.
«Мы будем размещать детей в оздоровительных учреждениях Иркутской области. По крайней мере, такой вариант им будет предложен», — сказал Левченко.
По его словам, у детей «ожидания были выше», чем предоставленные им условия проживания.
Помимо этого, они ждали, что отдохнут в самой Рязани, а их отвезли в поселок за 300 километров.
«Лагерь „Лесная сказка“ прошел все лицензирования, никаких нареканий к нему нет. Да, лагерь не богатый, но и у нас в Иркутской области небогатых детских лагерей хватает», — добавил Левченко.
Также он отметил, что не все дети были недовольны отдыхом, некоторые написали персоналу лагеря благодарственные письма.
Губернатор сообщил, что для детей зарезервировали 190 мест в «Орленке» в Анапе и 580 мест в лагерях Иркутской области — в городе Ангарск и под Иркутском.
Напомним, в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе
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