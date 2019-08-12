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20:43, 12 августа 2019 878
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Оказавшийся в центре скандала рязанский лагерь не должен был работать в четвертую смену — Роспотребнадзор

Оказавшийся в центре скандала рязанский лагерь не должен был работать в четвертую смену — Роспотребнадзор

Фото: Pixabay.com

Оказавшийся в центре скандала рязанский лагерь «Лесная сказка» не должен был работать в четвертую смену. По данным Роспотребнадзора, оздоровительный сезон в лагере завершился 7 августа, передает ТАСС.

Региональное минобразования проинформировало управление рязанского Роспотребнадзора о перевозке детей из Иркутской области в лагерь «Лесная сказка», однако не сообщило о намерении разместить их там.

Отмечается, что перед началом работы и в период каждой из смен в лагере находили санитарные нарушения, связанные с соблюдением требований к маркировке пищи, состоянием кухонного инвентаря и помещений, а также прохождением гигиенической подготовки и аттестации. Во всех случаях руководству направили предписания, все нарушения своевременно устранили.

Напомним, на прошлой неделе в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе приехали 179 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Они пожаловались на условия и попросили увезти их. После жалобы в «Лесной сказке» устроили проверку прокуратура, министр образования Иркутской области и следователи.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем в Рязанской области.


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