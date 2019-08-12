RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Оказавшийся в центре скандала рязанский лагерь «Лесная сказка» не должен был работать в четвертую смену. По данным Роспотребнадзора, оздоровительный сезон в лагере завершился 7 августа, передает
Региональное минобразования проинформировало управление рязанского Роспотребнадзора о перевозке детей из Иркутской области в лагерь «Лесная сказка», однако не сообщило о намерении разместить их там.
Отмечается, что перед началом работы и в период каждой из смен в лагере находили санитарные нарушения, связанные с соблюдением требований к маркировке пищи, состоянием кухонного инвентаря и помещений, а также прохождением гигиенической подготовки и аттестации. Во всех случаях руководству направили предписания, все нарушения своевременно устранили.
Напомним, на прошлой неделе в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе
Детский омбудсмен Анна Кузнецова
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Мирном во вторник отключат воду
Знакомимся с кандидатами!