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19:07, 22 августа 2019 348
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На Солотчинском мосту установили знаки ограничения скорости 2

На Солотчинском мосту установили знаки ограничения скорости

На мосту через Оку установили знаки ограничения скорости движения. Скорость снизили до 50 километров в час.

Знаки решили установить после двух ДТП, произошедших на мосту в субботу, 17 августа.

Днем там столкнулись пять автомобилей. Погиб один человек, пострадали восемь, двое из которых — несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело.

С места аварии появились фото и видео.

Вечером произошла еще одна авария, в которой пострадали пять человек.

В полиции заявили, что оба ДТП произошли из-за скользкой поверхности покрытия моста.

После произошедшего водителей попросили снижать скорость при проезде через мост.


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