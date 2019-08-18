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Одной из причин двух аварий, произошедших в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту, стала скользкая поверхность в дождливую погоду. Об этом сообщил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления МВД по региону Виктор Байкин.
Он отметил, что на месте выставили дополнительные экипажи ДПС с включенными проблесковыми маячками. Сотрудники заранее предупреждали водителей о снижении скорости.
Полиция также взяла комментарий одного из водителей, ехавших по мосту, который отметил, что при езде по мосту «носит руль и бьет по колесам».
Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту
С места аварии появились
Вечером в этот же день на мосту
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