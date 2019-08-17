После скандала с иркутскими школьниками прокуратура нашла нарушения в работе рязанского лагеря «Лесная сказка»

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Прокуратура Рязанской области нашла нарушения в работе лагеря «Лесная сказка» в селе Мыс Доброй Надежды, где отдыхали дети из подтопленных районов Иркутской области, передает
Отмечается, что в отношении директора учреждения «приняты меры прокурорского реагирования».
Напомним, в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.