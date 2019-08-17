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9:58, 17 августа 2019 696
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После скандала с иркутскими школьниками прокуратура нашла нарушения в работе рязанского лагеря «Лесная сказка»

После скандала с иркутскими школьниками прокуратура нашла нарушения в работе рязанского лагеря «Лесная сказка»

Прокуратура Рязанской области нашла нарушения в работе лагеря «Лесная сказка» в селе Мыс Доброй Надежды, где отдыхали дети из подтопленных районов Иркутской области, передает ТАСС.

Отмечается, что в отношении директора учреждения «приняты меры прокурорского реагирования».

Напомним, в лагерь «Лесная сказка» в Сасовском районе приехали 179 детей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Они пожаловались на условия и попросили увезти их. После жалобы в лагере устроили проверку прокуратура, министр образования Иркутской области и следователи.

Детский омбудсмен заявила, что Анна Кузнецова намерена обратиться к главе Приангарья по ситуации с детским лагерем.

Позже Роспотребнадзор пояснил, что лагерь не должен был работать в четвертую смену.

Также Любимов извинился за испорченный отдых школьников.

Ранее сообщалось, что школьников отправят в другие лагеря.

Школьники вернулись домой в Нижнеудинск заболевшими.


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