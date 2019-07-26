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18:10, 26 июля 2019 128
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Еще один кандидат подал заявку на пост мэра Рязани

Еще один кандидат подал заявку на пост мэра Рязани

Виктор Олегович Ефремочкин подал заявку на пост мэра Рязани. Об этом сообщили в гордуме.

Ефремочкин родился в 1991 году.

Это уже пятый кандидат на должность главы горадминистрации.

Ранее заявки подали Павел Ахунов, Дмитрий Калтаченко и Андрей Любимов и Александр Ачалов.

Конкурс на должность главы городской администрации назначен на 6 сентября 2019 года.


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