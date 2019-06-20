Путин высказался о деле Голунова

Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в хранении наркотиков, передает RT .

По словам главы государства, необходимо сделать так, чтобы таких случаев не было.

«Кстати говоря, и генералы были за это уволены. И, надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию», — добавил президент.

Он отметил, что необходимо усилить контроль за деятельностью правоохранительных органов.

Напомним, Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили , что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и вышли с идентичными первыми полосами.

Прошедшая позже экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова.

Позже уголовное дело против журналиста прекратили. Владимир Путин уволил начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова.

Об увольнении генералов Путина просил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.