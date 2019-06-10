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10:51, 10 июня 2019 156
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Экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова

Экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова

Экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова. Об этом сообщило РИА Новости.

«На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Ивана Голунова наркотических средств и психотропных веществ эксперты МВД не обнаружили», — написал главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Ранее он заявил, что тест на наркотики Голунова показывает отрицательный результат, но исследование продолжается.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и вышли с идентичными первыми полосами.


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