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Экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова. Об этом сообщило РИА
«На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Ивана Голунова наркотических средств и психотропных веществ эксперты МВД не обнаружили», — написал главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Ранее он заявил, что тест на наркотики Голунова показывает отрицательный результат, но исследование продолжается.
Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве
По словам адвоката Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
Друзья и знакомые задержанного
Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.
Суд
Одиночные пикеты в поддержку журналиста
В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.