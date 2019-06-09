Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:54, 9 июня 2019 211
 0    0

В Рязани около полусотни журналистов провели одиночные пикеты за свободу Голунова. Фото

В Рязани около полусотни журналистов провели одиночные пикеты за свободу Голунова. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В воскресенье, 9 июня, примерно в 18:00, на площади Ленина, рязанские журналисты провели одиночные пикеты против уголовного преследования журналиста-расследователя издания «Медуза» Ивана Голунова.

Граждане, поддерживающие требование одиночного пикета, поочередно стояли с плакатом. Он передавался в свернутом виде новому участнику каждые пять минут. На площади образовалась очередь из трех десятков человек, желающих поучаствовать в пикете.

Акция в поддержку задержанного журналиста продлилась около двух часов. Всего в ней поучаствовали порядка полусотни рязанцев.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Джулай рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции подтвердили, что восемь из девяти фотографий наркотиков сделаны не в квартире журналиста.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.

Адвокат подал в следком заявление против полицейских, задерживавших журналиста.

«Россия 24» рассказала, что задержанный Иван Голунов находился «в состоянии опьянения» и показала справку, опровергающую это.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Одобрено рунетом. Топ книг известных блогеров

Одобрено рунетом. Топ книг известных блогеров

«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:46, 31 мая 2019 19 137
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 953
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:00, 29 мая 2019 13 295
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
10:47, 2 июня 2019 11 880
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
8:51, 2 июня 2019 11 120
В рязанской мэрии объяснили появление «асфальтовой заплатки» у ТЦ «Великан»
Все новости
Форум