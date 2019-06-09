В Рязани около полусотни журналистов провели одиночные пикеты за свободу Голунова. Фото

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В воскресенье, 9 июня, примерно в 18:00, на площади Ленина, рязанские журналисты провели одиночные пикеты против уголовного преследования журналиста-расследователя издания «Медуза» Ивана Голунова.
Граждане, поддерживающие требование одиночного пикета, поочередно стояли с плакатом. Он передавался в свернутом виде новому участнику каждые пять минут. На площади образовалась очередь из трех десятков человек, желающих поучаствовать в пикете.
Акция в поддержку задержанного журналиста продлилась около двух часов. Всего в ней поучаствовали порядка полусотни рязанцев.
Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве
По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Джулай рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции подтвердили, что восемь из девяти
Друзья и знакомые задержанного
Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.
Суд
Адвокат подал в следком заявление
«Россия 24» рассказала, что задержанный Иван Голунов находился «в состоянии опьянения» и
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