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17:52, 11 июня 2019 253
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Сотрудников, занимавшихся делом Голунова, отстранили от работы 1

Сотрудников, занимавшихся делом Голунова, отстранили от работы

Сотрудников, занимавшихся делом журналиста Ивана Голунова, отстранили от службы на время проверки. Об этом сообщила «Медуза» со ссылкой на главу МВД России Владимира Колокольцева.

Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Также Колокольцев заявил, что правомерность действий полицейских, задержавших журналиста, проверят следователи.

Ранее стало известно, что уголовное дело Ивана Голунова прекратили.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала «Медуза» Ивана Голунова.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и вышли с идентичными первыми полосами.

Прошедшая позже экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова.

Ситуацию также прокомментировали в Кремле.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.


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