Сотрудников, занимавшихся делом Голунова, отстранили от работы

Сотрудников, занимавшихся делом журналиста Ивана Голунова, отстранили от службы на время проверки. Об этом сообщила « Медуза » со ссылкой на главу МВД России Владимира Колокольцева.

Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

Также Колокольцев заявил, что правомерность действий полицейских, задержавших журналиста, проверят следователи.

Ранее стало известно, что уголовное дело Ивана Голунова прекратили .

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала «Медуза» Ивана Голунова.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили , что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и вышли с идентичными первыми полосами.

Прошедшая позже экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова.

Ситуацию также прокомментировали в Кремле .

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.