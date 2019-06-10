Три ведущих российских газеты вышли с одинаковой первой полосой в поддержку Ивана Голунова

В понедельник, 10 июня, три ведущих российских издания впервые в истории вышли с одинаковой первой. На главном анонсе изданий разместят надпись «Я-мы Иван Голунов». Об этом сообщила Meduza.

Акцию поддержали газеты «Ведомости», «Коммерсант» и РБК.

В своем заявлении редакции поддержали решение Никулинского районного суда Москвы, который отказался помещать Голунова в СИЗО, как того просило следствие, и отправил его под домашний арест.

Редакции потребовали проверить действия полицейских и предоставить результаты проверки СМИ.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили , что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

Фото Meduza