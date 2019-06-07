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В полиции подтвердили, что восемь из девяти фотографий наркотиков сделаны не в квартире журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом написал
На единственной фотографии, которую сделали дома у журналиста, видны несколько небольших пакетов порошкообразного вещества.
Снимки с большими брикетами наркотиков «сделаны в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которыми проверяется задержанный». В первой публикации УМВД эта информация не указана.
Напомним, ранее в Москве
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.