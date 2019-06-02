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11:33, 2 июня 2019 382
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Сергей Зверев выступил против уничтожения озера «Дикая Утка» в Рязани

Сергей Зверев выступил против уничтожения озера «Дикая Утка» в Рязани

Сергей Зверев выступил против уничтожения озера «Дикая Утка» в Рязани. Соответствующий пост он опубликовал в разделе «истории» в своем Instagram-аккаунте.

«Жители Рязани обеспокоены действиями владельца 44,6 гектаров пойменной территории реки Оки, расположенной в Канищеве. Там уничтожается озеро „Дикая Утка“ и окружающий ландшафт, существующий тысячи лет, как место гнездования самой крупной в Рязанской области колонии озерных чаек. На земельном участке ведется засыпка озера и прибрежной полосы пятиметровым слоем грунта и строительного мусора четвертого класса опасности», — написал Зверев.

Напомним, на заседании регионального правительства Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции пресечь подвоз мусора.

До этого Путин пообещал изучить ситуацию с уничтожением озера на медиафоруме ОНФ. Однако озеро за Северным обходом продолжают засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом.

Также известно, что рязанские экологи направят в ЮНЕСКО петицию о защите озера.

Позже владельца участка с «Дикой уткой» обязали очистить озеро от грунта и мусора.


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