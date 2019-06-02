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Сергей Зверев выступил против уничтожения озера «Дикая Утка» в Рязани. Соответствующий пост он опубликовал в разделе «истории» в своем
«Жители Рязани обеспокоены действиями владельца 44,6 гектаров пойменной территории реки Оки, расположенной в Канищеве. Там уничтожается озеро „Дикая Утка“ и окружающий ландшафт, существующий тысячи лет, как место гнездования самой крупной в Рязанской области колонии озерных чаек. На земельном участке ведется засыпка озера и прибрежной полосы пятиметровым слоем грунта и строительного мусора четвертого класса опасности», — написал Зверев.
Напомним, на заседании регионального правительства Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции
До этого
Также известно, что рязанские экологи
Позже владельца участка с «Дикой уткой»
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