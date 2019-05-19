Рязанские экологи направят в ЮНЕСКО петицию о защите озера «Дикая утка»

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанские экологи направят в ЮНЕСКО и Европарламент петицию о защите озера «Дикая утка». Об этом активисты сообщили в соцсети «ВКонтакте».
По их словам, петицию подписали около 2000 россиян.
«Чайки не имеют национальности и зимуют и в западной Европе. Птенцов выводят на озере Дикая утка. Поддерживают уничтожение озера единицы граждан, которые от этого что-то имеют», — говорится в сообщении.
Напомним,
Однако озеро за Северным обходом продолжают засыпать землей. Корреспондент RZN.info
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