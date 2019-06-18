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20:27, 18 июня 2019 277
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Суд назначил экспертизу по делу о загрязнении реки Кердь 2

Суд назначил экспертизу по делу о загрязнении реки Кердь

Арбитражный суд предложил провести судебную экспертизу по факту загрязнения реки Кердь химическими стоками и оценить нанесенный ущерб. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Отметим, загрязнивший реку Кердь завод отказался платить штраф. Рязанское минприроды подало иск в Арбитражный суд с просьбой взыскать с ООО «Биофармкомбинат» 3,78 миллиарда рублей.

По данным телеканала, представители организации не согласны с экспертизой министерства и отрицают нанесение ущерба реке. Свою вину по сбросу стоков они оценивают лишь в 40 тысяч рублей.

«Суд предлагает представить письменные пояснения по доводам, которые изложили представители сторон на настоящем судебном заседании. По вопросу о необходимости проведения судебной экспертизы. В случае, если стороны придут к выводу, что им необходимо провести судебную экспертизу, необходимо заявить соответствующее ходатайство, представить гарантийные письма», — сказал судья Арбитражного суда Рязанской области Алексей Матин.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях рязанец Олег Розов разместил видео и пожаловался на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбросило в реку химические вещества. Протяженность загрязненного участка составила 16 километров.

Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.

В апреле 2019 года жители Пронского района вновь пожаловались на загрязнение Керди.


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