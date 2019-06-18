Суд назначил экспертизу по делу о загрязнении реки Кердь

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Арбитражный суд предложил провести судебную экспертизу по факту загрязнения реки Кердь химическими стоками и оценить нанесенный ущерб. Об этом сообщила ГТРК «
Отметим, загрязнивший реку Кердь завод отказался платить штраф. Рязанское минприроды подало иск в Арбитражный суд с просьбой
По данным телеканала, представители организации не согласны с экспертизой министерства и отрицают нанесение ущерба реке. Свою вину по сбросу стоков они оценивают лишь в 40 тысяч рублей.
«Суд предлагает представить письменные пояснения по доводам, которые изложили представители сторон на настоящем судебном заседании. По вопросу о необходимости проведения судебной экспертизы. В случае, если стороны придут к выводу, что им необходимо провести судебную экспертизу, необходимо заявить соответствующее ходатайство, представить гарантийные письма», — сказал судья Арбитражного суда Рязанской области Алексей Матин.
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово
Позже в минприроды
Минприродопользования региона
В апреле 2019 года жители Пронского района вновь
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