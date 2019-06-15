Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова пригласили выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова. Об этом передает « Интерфакс ».

«Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество. И было бы очень хорошо, если бы на нашем митинге появился герой этих дней — Иван Голунов», — сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Согласованный с властями митинг пройдет с 13:00 до 15:00. Заявленная численность участников мероприятия — 20 тысяч человек.

Ранее стало известно, что лозунг митинга изменили с «поддержки журналиста Голунова» на «Закон и справедливость для всех».

Напомним, Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили , что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и вышли с идентичными первыми полосами.

Прошедшая позже экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова.

Позже уголовное дело против журналиста прекратили. Владимир Путин уволил начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова.