Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

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Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова пригласили выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова. Об этом передает «
«Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество. И было бы очень хорошо, если бы на нашем митинге появился герой этих дней — Иван Голунов», — сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Согласованный с властями митинг пройдет с 13:00 до 15:00. Заявленная численность участников мероприятия — 20 тысяч человек.
Ранее стало известно, что лозунг митинга изменили с «поддержки журналиста Голунова» на «Закон и справедливость для всех».
Напомним, Ивана Голунова
По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
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