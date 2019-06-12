Дед Мороз и Снегурочка поздравили рязанцев с Днем России. Фото

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В среду, 12 июня, на площади Ленина рязанцев и гостей города поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
Новогодние персонажи презентовали программу праздников в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица». Помимо этого, они провели массовый танец-зарядку для публики.
Напомним, в День России тысячный хор
В 20:00 торжества продолжатся на бульваре Победы (перед зданием бывшего «Планетария»). Для горожан
Там же
Подробнее о программе праздника читайте
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.