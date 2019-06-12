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16:22, 12 июня 2019 138
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Дед Мороз и Снегурочка поздравили рязанцев с Днем России. Фото

Дед Мороз и Снегурочка поздравили рязанцев с Днем России. Фото

В среду, 12 июня, на площади Ленина рязанцев и гостей города поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Новогодние персонажи презентовали программу праздников в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица». Помимо этого, они провели массовый танец-зарядку для публики.

Напомним, в День России тысячный хор исполнил гимн, а Любимов наградил десантников поучаствовавших в столичном Параде Победы.

В 20:00 торжества продолжатся на бульваре Победы (перед зданием бывшего «Планетария»). Для горожан споют «Иванушки International».

Там же откроют светомузыкальный фонтан. Рязанцев ждут лазерное шоу и фейерверк.

Подробнее о программе праздника читайте здесь.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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