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15:28, 12 июня 2019 319
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Любимов наградил десантников, участвовавших в параде Победы в Москве

Любимов наградил десантников, участвовавших в параде Победы в Москве

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В День России, 12 июня, Николай Любимов наградил рязанских курсантов и офицеров РГВВДКУ имени Маргелова, которые участвовали в столичном параде Победы. Знаки губернатора «За участие в параде Победы» получили около двухсот человек.

«Желаю вам добра, здоровья, мира, семейного благополучия и чтобы в ваших сердцах всегда была любовь — любовь друг к другу и великой России», — сказал губернатор.

Помимо Любимова, курсантов и офицеров наградили начальник училища ВДВ генерал-майор Алексей Рагозин и глава рязанской гордумы Юлия Рокотянская. Для рязанцев и туристов выступила группа «Крылатая пехота». Десантники также устроили показательные выступления.

Напомним, в Рязани День России начали отмечать с исполнения гимна. Ради праздника до вечера перекрыли часть центральных улиц.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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