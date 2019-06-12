Любимов наградил десантников, участвовавших в параде Победы в Москве

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В День России, 12 июня, Николай Любимов наградил рязанских курсантов и офицеров РГВВДКУ имени Маргелова, которые участвовали в столичном
«Желаю вам добра, здоровья, мира, семейного благополучия и чтобы в ваших сердцах всегда была любовь — любовь друг к другу и великой России», — сказал губернатор.
Помимо Любимова, курсантов и офицеров наградили начальник училища ВДВ генерал-майор Алексей Рагозин и глава рязанской гордумы Юлия Рокотянская. Для рязанцев и туристов выступила группа «Крылатая пехота». Десантники также устроили показательные выступления.
Напомним, в Рязани День России начали отмечать с
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