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14:28, 12 июня 2019 369
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Рязанцы начали отмечать День России с хорового исполнения гимна. Фото

Рязанцы начали отмечать День России с хорового исполнения гимна. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанцы начали отмечать День России с гимна. Сводный тысячный хор исполнил его без музыки. Слова подпевали зрители.

Праздник отмечают на площади Ленина. В 20:00 торжества продолжатся на бульваре Победы (перед зданием бывшего «Планетария»). Для горожан споют «Иванушки International».

Там же откроют светомузыкальный фонтан. Рязанцев ждут лазерное шоу и фейерверк.

Подробнее о программе праздника читайте здесь.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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