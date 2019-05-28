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Фонтан на Московском шоссе откроют 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба рязанской мэрии.
На данный момент на фонтане ведут пусконаладочные работы.
Напомним, по словам Николая Любимова, на работы
Фото пресс-службы администрации Рязани
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