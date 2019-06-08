Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:30, 8 июня 2019 370
 0    0

Тополиный пух, жара, июнь. В День России для рязанцев споют «Иванушки International»

Тополиный пух, жара, июнь. В День России для рязанцев споют «Иванушки International»

В День России, 12 июня, для рязанцев споют «Иванушки International». Информация об этом есть в афише мэрии.

Концерт устроят на Бульваре Победы. Шоу-программа «#ялюблюРязань» начнется в 20:00 и продлится два часа. Там же откроют светомузыкальный фонтан. Он обошелся в 15 миллионов. Подобные фонтаны есть только в семи городах страны.

Рязанцы также увидят лазерное шоу и фейерверк.

Подробнее о программе праздника читайте здесь.

Фото Instagram Андрея Григорьева-Апполонова


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Где индивидуальному предпринимателю взять справку, чтобы его жена оформила пособие на ребенка?

Где индивидуальному предпринимателю взять справку, чтобы его жена оформила пособие на ребенка?

Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:46, 31 мая 2019 19 025
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 734
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
21:34, 25 мая 2019 18 494
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:00, 29 мая 2019 13 188
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
10:47, 2 июня 2019 11 741
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум