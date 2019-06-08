Тополиный пух, жара, июнь. В День России для рязанцев споют «Иванушки International»

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В День России, 12 июня, для рязанцев споют «Иванушки International». Информация об этом есть в афише мэрии.
Концерт устроят на Бульваре Победы. Шоу-программа «#ялюблюРязань» начнется в 20:00 и продлится два часа. Там же
Рязанцы также увидят лазерное шоу и фейерверк.
Подробнее о программе праздника читайте
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cледующая новость →В воскресенье в Рязанской области ожидается дождь и гроза. Прогноз погоды
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.