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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В пятницу, 7 июня, в мэрии рассказали, как рязанцы отметят День России. В среду, 12 июня, в городе устроят фестиваль музыки и спорта.
Фестиваль начнется в 14:00 на площади Ленина с гимна России, который исполнит сводный тысячный хор.
По словам начальника отдела организации досуга Валентины Макаровой, его разделят на несколько тематических блоков. Так, музыкальный блок представят выступлением сводного детского духового оркестра.
Блок «Рязань- столица ВДВ» начнется с номера группы «Крылатая пехота», показательного выступления десантников и награждения курсантов и офицеров РГВВДКУ имени Маргелова, которые участвовали в столичном Параде Победы.
Для рязанцев и гостей покажут презентацию программы праздников в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица». Кроме того, пройдет массовый танец-зарядка с участием Деда Мороза и Снегурочки и других персонажей. Ожидается выступление студии детского творчества «Арс-Нова».
Спортивный блок праздника отметится спортивными шоу «Велосипедный фристайл» и «Батутный фристайл», а также соревнованиями по разным видам спорта.
С 18:00 до 20:00 РНПК подведет итоги акции «Добровольцы за чистый город!». В это же время для гостей праздника выступят кавер-группы BlackJack (Рязань) и Luxor (Москва).
В 20:00 на Бульваре Победы выступит группа The Timers и
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