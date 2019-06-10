RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Песков прокомментировал дело Ивана Голунова. Об этом написали «
Пресс-секретарь президента России в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
По словам Пескова, российский лидер внимательно наблюдает за всеми деталями дела. Он подтвердил, что расследование взял под личный контроль советник президента Антон Кобяков.
Журналисты также спросили его о реакции Кремля на заявления о нарушении в ходе расследования, в частности того, что Голунову в течение 13 часов не давали связаться с близкими.
«Функции по реагированию на нарушения выполняет Генеральная прокуратура. Генеральной прокуратуре доступны все материалы по делу. И у нас нет сомнений, что она будет выполнять свои функции», — подчеркнул Песков.
Кроме того, он призвал не делать спешных выводов.
«Действительно, это конкретное дело породило большое количество вопросов. Мы это видим. Но отталкиваясь от этого дела делать выводы о недоверии к целой системе я считаю неверным», — сказал Песков.
Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве
По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
Друзья и знакомые задержанного
Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.
Суд
Одиночные пикеты в поддержку журналиста
В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и
Экспертиза
Фото с сайта
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Калугой насмерть разбился подросток на мотоцикле
|
cледующая новость →В Калуге третий день ищут подростка, упавшего в Оку
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.