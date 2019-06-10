Песков прокомментировал дело Ивана Голунова. Об этом написали « Известия ».

Пресс-секретарь президента России в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании Владимиру Путину доложили еще 7 июня.

По словам Пескова, российский лидер внимательно наблюдает за всеми деталями дела. Он подтвердил, что расследование взял под личный контроль советник президента Антон Кобяков.

Журналисты также спросили его о реакции Кремля на заявления о нарушении в ходе расследования, в частности того, что Голунову в течение 13 часов не давали связаться с близкими.

«Функции по реагированию на нарушения выполняет Генеральная прокуратура. Генеральной прокуратуре доступны все материалы по делу. И у нас нет сомнений, что она будет выполнять свои функции», — подчеркнул Песков.

Кроме того, он призвал не делать спешных выводов.

«Действительно, это конкретное дело породило большое количество вопросов. Мы это видим. Но отталкиваясь от этого дела делать выводы о недоверии к целой системе я считаю неверным», — сказал Песков.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили , что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста прошли и в Рязани. На них вышли около полусотни человек.

В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и вышли с идентичными первыми полосами.

Экспертиза не нашла следы наркотиков на руках Ивана Голунова.