Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест

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Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца журналиста Ивана Голунова. Об этом пишет
Суд запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.
Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве
По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. К журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
Позже у главного здания МВД образовалась
Друзья и знакомые задержанного
Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.
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