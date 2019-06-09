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8:28, 9 июня 2019 364
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Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест

Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца журналиста Ивана Голунова. Об этом пишет Meduza.

Суд запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. К журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Позже у главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку.

Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

Фото со страницы Facebook Ивана Голунова


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