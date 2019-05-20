«Лес Победы» и прорыв водопровода. Обзор главных новостей за выходные, 18 и 19 мая

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Завершились очередные майские выходные. Вспомним, что произошло 18 и 19 мая.
В субботу, 18 мая, Николай Любимов
Утром коммунальщики устраняли последствия прорыва водопровода в Песочне. Он попал на
В воскресенье, 19 мая, в Песочне вновь
В выходные произошло несколько серьезных аварий. В Чучковском районе Lada Granta
На Солотчинском шоссе иномарка
В Спасском районе легковушка
В Рязанской области
К другим новостям. Мэрия отреагировала на информацию о
Экс-губернатор Рязанской области Георгий Шпак
Рязанка рассказала о
В Рязань
Рязанские экологи
Рязанскую фигуристку Александру Трусову
В Сапожке подросток
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани пройдет конкурс предпринимателей «Бизнес-Успех»
|
cледующая новость →Рязанские невесты устроят забег на шпильках
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.