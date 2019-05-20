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8:47, 20 мая 2019 683
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«Лес Победы» и прорыв водопровода. Обзор главных новостей за выходные, 18 и 19 мая

«Лес Победы» и прорыв водопровода. Обзор главных новостей за выходные, 18 и 19 мая

Завершились очередные майские выходные. Вспомним, что произошло 18 и 19 мая.

В субботу, 18 мая, Николай Любимов посадил сосны в солотчинском лесу. В субботу, 18 мая, политик поучаствовал в акции «Лес Победы» вместе с ветераном Сергеем Лисенковым. Перед акцией «Лес Победы» губернатор передал лесопожарной службе четыре трактора «Беларус» и два лесопатрульных УАЗа.

Утром коммунальщики устраняли последствия прорыва водопровода в Песочне. Он попал на видео. Воду отключили на восьми улицах, людям привозили ее. К 14:00 аварию устранили.

В воскресенье, 19 мая, в Песочне вновь прорвало водопровод. На этот раз «ключ бил» между домами №№21 и 22 на улице Зубковой.

В выходные произошло несколько серьезных аварий. В Чучковском районе Lada Granta вылетела в кювет. Пострадали двое.

На Солотчинском шоссе иномарка врезалась в стелу АЗС «Shell». ДТП спровоцировала другая машина. Пострадали пять человек.

В Спасском районе легковушка влетела в отбойник после столкновения с другим автомобилем. В полиции рассказали подробности аварии.

В Рязанской области пропала 15-летняя девушка. Ее нашли живой.

К другим новостям. Мэрия отреагировала на информацию о разрушающемся мосту через реку Трубеж в Борках.

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