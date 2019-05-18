Из-за коммунальной аварии в Песочне воду отключили еще на одной улице

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Из-за коммунальной аварии в Песочне без воды частично осталось Касимовское шоссе. Так, воды нет в домах №№27 и 29 (с корпусами), 65 корпус 1, 57 корпус 1, сообщили в мэрии.
Ранее воду отключили на
Напомним, вечером в пятницу, 17 мая, на улице Советской армии прорвало водопровод. Из-за этого затопило часть сквера имени Александрова. Авария попала на
Жителям Песочни начали доставлять воду. Адреса есть
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Кубани в аварии погибла учительница трех поколений семьи Кадыровых
|
cледующая новость →В Башкирии пенсионера без ног и руки хотели оштрафовать за нескошенную траву
Менее 60 дней осталось у рязанских предпринимателей, чтобы установить онлайн-кассы.