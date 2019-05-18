После коммунальной аварии жителям Песочни начали доставлять воду. Адреса

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Фото: Pixabay.com
После коммунальной аварии жителям Песочни начали доставлять техническую воду. Об этом утром в субботу, 18 мая, сообщили в мэрии.
Получить воду можно по адресам:
Питьевую воду развозит дежурная смена спасателей по звонку:
В мэрии отметили, что последствия аварии устранят в течение дня.
Напомним, вечером в пятницу, 17 мая, на улице Советской армии прорвало водопровод. Из-за этого затопило часть сквера имени Александрова, воду отключили на
Авария попала на
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.