При столкновении «Киа» и «Рено» в Спасском районе травмы получили три человека

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Фото: УМВД по Рязанской области
При
Авария произошла в субботу, 18 мая, в 17:15 на 246 километре трасы М5 «Урал». В больницу попали 51-летний водитель и 46-летняя пассажирка Renault. Травмы также получил 33-летний водитель Kia.
Обстоятельства ДТП уточняют.
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