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17:38, 19 мая 2019 981
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При столкновении «Киа» и «Рено» в Спасском районе травмы получили три человека

При столкновении «Киа» и «Рено» в Спасском районе травмы получили три человека

Фото: УМВД по Рязанской области

При столкновении Kia Cerato и Renault Duster в Спасском районе травмы получили три человека. Об этом сообщили в рязанском УМВД.

Авария произошла в субботу, 18 мая, в 17:15 на 246 километре трасы М5 «Урал». В больницу попали 51-летний водитель и 46-летняя пассажирка Renault. Травмы также получил 33-летний водитель Kia.

Обстоятельства ДТП уточняют.


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